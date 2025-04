Mit Stalking-Drama im TV: Julia Koschitz spricht über eigene Erfahrung

Dem österreichischen «Standard» sagte die Schauspielerin vergangenes Jahr: «‹Ewig Dein› ist aber keine klassische Stalking–Geschichte. Es geht eher darum, wie eine Liebesbeziehung in etwas Obsessives umschlagen kann. Wenn jemand den anderen ohne Rücksicht auf dessen Gefühle um alles in der Welt besitzen möchte», so Koschitz. «Und das passiert ausgerechnet einer selbstbestimmten und selbstbewussten Frau, die es nicht als Definition ihres Lebensglücks bezeichnet, einen Mann an ihrer Seite zu finden.»