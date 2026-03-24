Mit Star aus «Babylon Berlin»: «Struwwelpeter»-Serie nimmt Gestalt an

Zum Deutschland–Start von HBO Max im Januar 2026 kündigte der Streamingdienst auch erste deutsche Eigenproduktionen an. Genannt wurde unter anderem eine Thrillerserie nach Motiven des «Struwwelpeter». Im Mittelpunkt steht eine BKA–Ermittlerin, die eine Reihe von Ritualmorden aufklären muss, die sich an Figuren und Motiven des Kinderbuchklassikers orientieren. Viele Details waren zunächst noch nicht bekannt. Nun gibt es jedoch erstmals nähere Informationen zu der Serie von den «Dark»–Machern Jantje Friese (48) und Baran bo Odar (47).