Mit Stargast Eminem: Jack White rockt NFL-Halbzeitshow an Thanksgiving

Rockmusiker Jack White (50), ehemaliger Sänger der White Stripes, und Rapper Eminem (53) haben zusammen die Halbzeitshow des NFL–Thanksgiving–Spiels in Detroit gerockt. Wie «TMZ» berichtet, gab White zunächst den Hit «Seven Nation Army» bei dem Spiel der Detroit Lions gegen die Green Bay Packers zum Besten. Dann begrüsste er überraschend Eminem auf der Bühne. «Meine Damen und Herren, Detroits eigener Mann: Eminem», kündigte er den Stargast an, der daraufhin aus dem Bühnenboden emporfuhr. Gemeinsam performten sie ein Medley aus Eminems «Till I Collapse» und «Hello Operator» der White Stripes.