Mit Stars und neuer Freundin: So feiert Leonardo DiCaprio Geburtstag

Leonardo DiCaprio, der gerade mit seinem neuen Film «Killers of the Flower Moon» für Wirbel sorgt, war bis 2022 mit der US–amerikanischen Schauspielerin Camila Morrone (26) liiert. Der 49–Jährige war dann in den vergangenen Monaten immer wieder mit neuen, ebenfalls berühmten Frauen, in Verbindung gebracht worden – unter anderem mit den Models Irina Shayk (37) oder Gigi Hadid (28). Zu DiCaprios prominenten Ex–Freundinnen zählen Gisele Bündchen (43), Bar Refaeli (38) oder Blake Lively (36).