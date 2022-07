Mit süssem Hundefoto: So gratulieren die Royals Herzogin Camilla

Auch William und Kate gratulieren

Auch Prinz William (40) und Herzogin Kate (40) hinterliessen in einer Instagram-Story Glückwünsche an die Herzogin. Dazu postete das Paar ein Foto aus einer Reihe, die im Rahmen eines Beitrags für das britische «Country Life»-Magazin von Kate geschossen wurde. Es zeigt Camilla in einem hellblauen Blümchenkleid, über dem sie eine ebenfalls hellblaue Strickjacke trägt. Sie spaziert gerade durch den Garten ihres Landhauses Ray Mill House in der Grafschaft Wiltshire.