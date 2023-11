Mit Taylor Tomlinson: «After Midnight» ersetzt Show von James Corden

«Die Show braucht jemanden der lustig, sympathisch, jung ist, Berührungen mit Online–Trends hat und jeden Abend in der Woche verfügbar ist», kündigte er Tomlinson an. Sie sei eine seiner Lieblingskomikerinnen. «Ich bin so froh, dass du das übernimmst. Ich bin ein grosser Fan», sagte er an Tomlinson gerichtet.