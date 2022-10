Mit «The Crown» und «1899»: Die Serien-Highlights bis zum Jahresende

Die beliebte romantische Comedyserie «Emily in Paris» mit Lily Collins (33) als US-Amerikanerin in Paris kehrt kurz vor Weihnachten ebenfalls mit der neuen, dritten Staffel zurück. Ab dem 21. Dezember hat Hauptfigur Emily auf Netflix nicht nur eine gewichtige berufliche Entscheidung zu fällen, sondern - wie gewohnt - auch in der Liebe die Qual der Wahl. Lucien Laviscount (30), der in Staffel zwei bereits Emilys britisches Love Interest Alfie verkörperte, erhält in den neuen Folgen eine grössere Rolle. Staffel vier ist auch schon bestätigt. «Emily in Paris» wird also weitergehen.