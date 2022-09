Mit Tipps von Eltern und Influencern: So putzt die Gen Z

Putztipps werden meist bei den Eltern geholt

Das meiste Interesse hatten die Befragten demnach an der Entfernung bestimmter Verschmutzungen (65 Prozent) wie Rotweinflecken, Kalk und Co. Auch die richtigen Putztechniken (32 Prozent), geeignete Putzmittel (41 Prozent) und umweltfreundliches Putzen (27 Prozent) interessierten zahlreiche der Umfrageteilnehmer. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) aller Befragten gab dabei an, sich ihre Putztipps von den Eltern zu holen, 30 Prozent lassen sich von Freunden beraten. 25 Prozent greifen auf die Ratschläge von YouTubern zurück, 15 Prozent gucken sich etwas bei Influencern ab.