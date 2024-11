Mit Tochter Daisy im Gepäck: Katy Perry kündigt Welttournee an

Weitere Konzerte in Mexiko und Australien

Der Tourauftakt findet am 23. April 2025 in Mexiko statt, weiter geht es anschliessend für zehn Konzerte nach Australien, bevor es die US–amerikanische Sängerin nach Europa verschlägt. Enden wird die «Lifetimes Tour» am 13. Oktober 2025 in der O2 Arena in London. Und die Fans der Popsängerin dürfen bereits jetzt gespannt sein, denn Perry plane eine eindrucksvolle Bühnenshow: «Ich liebe es, meinen Fans eine Erlebniswelt auf höchstem Niveau zu bieten, die sie transformiert. Es ist eine massgeschneiderte Welt, die ich erschaffe», so die 40–Jährige.