Mit Tom Hiddleston: Erfolgsserie «The Night Manager» kommt zurück

Die erste Staffel von «The Night Manager» wurde mit mehreren Golden Globes ausgezeichnet – unter anderem gewann Tom Hiddleston den Preis als bester Hauptdarsteller in einer Miniserie. Neben ihm waren in der Serie um den Nachtmanager eines Hotels, der in den Zirkel eines Waffenhändlers eingeschleust wird, auch Hugh Laurie, Olivia Colman (50), Tom Hollander (56) oder Elizabeth Debicki (33) zu sehen. Colman und Laurie gewannen jeweils einen Golden Globe in den Nebendarsteller–Kategorien für ihre Performances in der Serie.