Mit über 80: Ex-Königin Beatrix und ihre Schwester im Dienst der Krone

Prinzessin Margriet eröffnet die Weltmeisterschaft im Zweispännerfahren

Am selben Tag war auch Prinzessin Margriet im Einsatz. Bestens gelaunt eröffnete die 82–Jährige die «Weltmeisterschaft im Zweispännerfahren auf dem Gelände des Riant Equestrian Centre in Beekbergen», wie der Palast via Social Media mitteilte. Auf einem Foto lässt die Repräsentantin der Königsfamilie die Startglocke ertönen, auf einem anderen sitzt sie in ihrem eleganten blauen Hosenanzug strahlend in einer Kutsche.