Mit Verantwortung und der richtigen Planung zum passenden Haustier

Während Hunde z.B. oft problemlos mit auf Reisen genommen werden können und sich in der Nähe ihrer Bezugsperson besonders wohlfühlen, sind die meisten Katzen eher an ihr gewohntes Revier gebunden und würden durch das Mitnehmen an einen unbekannten Ort stark gestresst werden. Aber auch die Mitnahme des Tieres bedeutet mehr Planung: Sind Tiere in der Unterkunft erlaubt? Kann ich sie im Zug oder Flugzeug mitnehmen?