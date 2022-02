Mit Victoria Beckham? Die Spice Girls sollen für die Queen singen

Die Veranstalter des Konzerts, das zu Ehren der Queen stattfinden soll, haben Beckham nun aber angeblich gebeten, zusammen mit Emma Bunton (46), Geri Horner (49), Mel B (46) und Mel C (48) aufzutreten. Das Event soll am 4. Juni auf dem Gelände des Buckingham Palasts stattfinden. Die Organisatoren haben versprochen, «einige der grössten Unterhaltungsstars der Welt zusammenzubringen, um die bedeutendsten und schönsten Momente» der Queen in den vergangenen 70 Jahren zu feiern.