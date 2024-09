Mit Whiskey und Ballons: Beyoncé grüsst aus dem Urlaub

Der zweite Post, ebenfalls am Freitag veröffentlicht, zeigt die Sängerin in einem schwarzen Badeanzug vorwiegend im Meer. Auch beim abendlichen Schwimmen fehlt der Whiskey auf keinem Bild. Einmal fängt sie mit ihrem Glas einen Regenbogen ein, ein anderes Mal geniesst sie eine Zigarre dazu. Ein Fan schrieb zu den Fotos in Anspielung auf die Textzeile ihres Songs «Drunk in Love»: «You been drinking, you been drinking» und erhielt dafür in zwei Stunden über 2000 Likes.