Mit zahlreichen deutschen Stars: Drehstart für Miniserie «Kafka»

In Wien und Salzburg haben die Dreharbeiten zur ambitionierten Miniserie «Kafka» über den weltbekannten Schriftsteller Franz Kafka (1883-1924) begonnen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) per Pressemitteilung bekannt gegeben hat. Joel Basman (33) verwandelt sich in der sechsteiligen Serie in die prominente Hauptfigur, zahlreiche deutsche Kino- und Serienstars komplettieren das Schauspiel-Ensemble.