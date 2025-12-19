Mit Zoë Saldaña: Matthew McConaughey spielt Hauptrolle in «Positano»

Matthew McConaughey (56) und Zoe Saldaña (47) befinden sich in Verhandlungen für die Hauptrollen im Netflix–Film «Positano». Wie das Branchenblatt «Deadline» berichtet, nimmt Daniel Roher (32) auf dem Regiestuhl Platz. Das Drehbuch stammt von Alessandro Tanaka and Brian Gatewood. Noch werden die Einzelheiten der Handlung streng unter Verschluss gehalten. Fest steht nur: Der Film ist eine «charmante, romantische Gaunerkomödie», die in der gleichnamigen italienischen Stadt spielt.