Mit zunehmendem Alter wird Courteney Cox immer eifersüchtiger

Courteney Cox wird immer ehrgeiziger

Trotzdem kann Cox dem Älterwerden auch eine positive Entwicklung abgewinnen. Wie die Zeitschrift «People» schreibt, berichtete sie im vergangenen Monat in einem Interview, dass sie inzwischen nicht mehr so «faul» sei. «Jetzt, wo ich älter werde, gehe ich mehr Risiken ein und merke, dass ich Dinge einfach mehr anpacke. Ich bin ehrgeiziger», erzählte sie. Die US–Amerikanerin sei inzwischen an dem Punkt, an dem sie für sich selbst einstehen könne und habe weniger Angst, Nein zu sagen.