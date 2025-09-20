Mit zwei Schlägen: Oktoberfest 2025 vor zahlreichen Promis eröffnet

Ebenfalls schon an Tag eins dabei: Thomas Gottschalk und seine Frau Karina Mross, die beim Festumzug mitfuhren und sich dementsprechend von der Kutsche zum Zelt karren liessen. Auch Wiesn–Stammgast Cathy Hummels, Roberto Blanco und Simone Thomalla liessen sich den Anstich nicht entgehen. Die Schauspielerin kam mit ihrem Freund René ins Käferzelt und schwärmte gegenüber der «Bild»–Zeitung: «Der Zauber der Wiesn ist, dass nirgendwo anders so viele schön angezogene Menschen auf einmal sind. Die Frauen im Dirndl sind wunderschön, die Männer in Lederhosen super sexy. Und alle haben das gleiche Ziel: die schlimmen Dinge auf der Welt mal kurz vergessen und den Tag geniessen.»