Mit Zwillingsbruder verwechselt: Kanye West verprügelte falschen Mann

Bekam Zwillingsbruder Kanye Wests Schläge ab?

In einem weiteren Bericht deckte «TMZ» nun am heutigen 20. April auf, dass der Skandal–Rapper bei seiner Attacke anscheinend gar nicht den mutmasslichen Belästiger, sondern vielmehr dessen Zwillingsbruder vor die Fäuste bekam. Dem Magazin zufolge handelt es bei diesen Zwillingsbrüdern um Mark und Jonnie Houston (45), zwei in Los Angeles bekannte Gastronomen, denen in der Stadt mehrere Clubs und Restaurants gehören. Auch wenn es von den beiden eineiigen Zwillingen bisher noch kein Statement zu dieser skurrilen Verwechslungsgeschichte gibt, sieht «TMZ» den geschilderten Hergang der Ereignisse durch «Quellen der Strafverfolgungsbehörden» jedoch bestätigt.