Mitbegründer von Maroon 5: Ehefrau reicht die Scheidung ein

Madden habe nach der Konfrontation versucht, die Nachrichten von seinem Smartphone zu löschen. Nachdem sie mit dem Handy aus dem Haus rannte, sei es zur körperlichen Auseinandersetzung bekommen. Er habe sie «gegen die Marmor–Küchenzeile» geschlagen, behauptete sie demnach in dem Dokument unter anderem. Es soll nicht der erste derartige Vorfall gewesen sein. Bereits am 14. Mai habe er sie «körperlich misshandelt», gab sie an. Ein Richter erliess eine befristete einstweilige Verfügung gegen Madden, die bis zum Gerichtstermin am 20. August gelten soll.