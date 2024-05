Mitten auf dem Alexanderplatz: Jared Leto gibt Überraschungskonzert

Unter anderem spielte er in Cowboyhut und mit futuristischer Sonnenbrille bekleidet den Thirty–Seconds–to–Mars–Megahit «The Kill (Bury Me)» unter der Mithilfe seiner treuen Fans, die textsicher mit ihm den Song performten. Der Hollywood–Star kündigte seinen Auftritt zuvor in einem Video via X an. Dort sprach er in perfektem KI–Deutsch ohne Akzent, allerdings mit grammatikalischen Schwierigkeiten: «Hallo, Jared Leto aus Berlin hier. Um 14 Uhr ein Geheimnis für euch: Das ist um 14 Uhr am Alexanderplatz. Wir werden kommen, um Hallo zu sagen und ein paar Lieder zu spielen.» Am Abend folgte dann in Berlin das eigentliche Konzert der Band in der Uber Arena vor ausverkauftem Haus.