Mitten im Schneechaos: Heino platzte auf der Autobahn ein Reifen

Heino: «Hannelore war unser Schutzengel»

Heino spielte zuvor ein Konzert in Hausham, erst sein zweiter Auftritt nach dem Tod seiner geliebten Ehefrau Hannelore Kramm (1942–2023). Sie sei auch in dieser Nacht ihr Schutzengel gewesen, so Heino: «Ich glaube fest daran, dass sie im Himmel über mich wacht. Denn dass hier bei diesen Wetterverhältnissen nicht Schlimmeres passiert ist, kann für mich kein Zufall gewesen sein. Ebenso, dass die Rettungszentrale so nah war.» Er wisse nicht, was er in dieser eisigen Kälte sonst gemacht hätte.