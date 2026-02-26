Mitten in Berlin lassen die «GNTM»-Männer ihre Hüllen fallen

Diesmal gibt es viel Lob von Heidi Klum

Auch Tony fühlt sich beim Rave–Walk mit DJ auf dem vom weltberühmten Berliner Club Berghain inspirierten Laufsteg sichtlich wohl. Er fühlt den Bass im ganzen Körper und läuft darum ohne Hörgeräte. «Voll geil. Ich würde gern öfter ohne Hörgeräte laufen. Man taucht mehr ein und das ist schön.» Auch er erntet nur «Wows» von Heidi. «Ich liebe ihn!», seufzt Baptiste. Auch Carsten (49) kann überzeugen: «Ich mag seinen Körper. Es gibt zu wenige Plus–Size–Männermodels.» Zu Ibo sagt Klum: «Der sieht in allem gut aus», zu Boureima: «Er ist wunderschön» und zu Louis: «Ja, ja, ja!»