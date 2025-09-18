Mitten in der Krebsbehandlung: Jessie J kündigt neues Album an

«Ich war während der gesamten Zeit immer wieder bei Tests», fuhr sie fort und fügte hinzu, dass sie «nach dem Summertime Ball für eine Weile verschwinden» werde, um sich operieren zu lassen. Wochen später informierte sie ihre Fans, dass sie «sieben Wochen nach der Brustkrebs–OP» sei. «Ich bin noch mitten in der Genesung und mein Körper findet noch seinen Weg», sagte sie auf Instagram und teilte mit, dass eine weitere Operation nötig sei. «Aber ich liebe Musik und ich liebe mein Leben und ich möchte im Moment leben.»

