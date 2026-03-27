«Mix aus Emotionen»: So läuft es zwischen Pietro Lombardi und Ex Laura

Zudem deutete sie an, von jemandem aus ihrem engsten Umfeld verletzt worden zu sein: «Was mich am meisten getroffen hat, waren nicht die Fehler, die ich selbst gemacht habe. Es waren die Verletzungen von Menschen, die mir am nächsten standen. Dinge, die ich niemals erwartet hätte. Worte und Taten, die in Momenten passiert sind, in denen ich mich sicher und getragen fühlen sollte.» Ob diese Worte Pietro Lombardi gelten, liess sie offen, betonte aber: «Ich entscheide mich für die Heilung. Für meinen Frieden. Für meine Kinder. Für meinen Glauben. Und vor allem – für mich selbst.»