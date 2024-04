MMA-Star Francis Ngannou trauert um seinen kleinen Sohn

Der MMA–Kämpfer Francis Ngannou (37) trauert aktuell um seinen kleinen Sohn, der im Alter von nur 15 Monaten verstarb. In seiner Verzweiflung wandte sich der Mixed–Martial–Arts–Kämpfer via X an seine Follower. «Zu früh, um zu gehen, und doch ist er fort», schrieb der Sportler. «Mein kleiner Junge, mein Kumpel, mein Partner Kobe war voller Leben und Freude», so Francis Ngannou weiter. «Jetzt liegt er leblos da. Ich habe seinen Namen immer wieder gerufen, aber er antwortet nicht», beschrieb er den Tod seines Kindes. Kobe starb laut Tweet bereits am 27. April 2024.