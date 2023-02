Mobile World Congress 2023: Die neuen Smartphone-Trends

Das sind die übergreifenden Trends

Wie bereits in den Vorjahren ist insbesondere der Mobilfunkstandard 5G, der mit dem Smartphone eine schnellere Datenübertragung als seine Vorgänger ermöglicht, ein zentrales Thema der Branche. 5G ist mittlerweile auch hier deutlich weiter verbreitet als noch vor wenigen Jahren. «Wenn ich in Deutschland schaue, wir haben 95 Prozent Reichweite», erklärt Abdurazak Mudezir, seit Januar Technikchef der deutschen Telekom, laut eines Berichts der «Tagesschau». Doch auf dem MWC geht es nicht nur darum, wie es mit 5G weitergehen soll - auch 6G ist ein Thema. Der 5G-Nachfolger soll aber erst in einigen Jahren an den Start gehen.