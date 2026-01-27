Moby ruft zum Widerstand gegen Trump auf.

Auch andere Musikstars melden sich zu Wort

Moby ist nicht der einzige Künstler, der auf die Ereignisse in Minneapolis reagiert. Auch der DJ Seth Troxler postete am Montag ein Video, in dem er zu mehr Empathie aufrief: «Liebt euch ein bisschen mehr, denn es wird wirklich verrückt und wir müssen einfach besser werden und wirklich Empathie für alle Menschen auf dieser Welt empfinden.» Sängerinnen wie Olivia Rodrigo (22), Billie Eilish (24) und deren Bruder Finneas (28) äusserten sich ebenfalls. Eilish wandte sich dabei direkt an ihre Kollegen: «Meine prominenten Kollegen, werdet ihr euch zu Wort melden?»