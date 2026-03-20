Mod, Mullet, Shag: Diese Männer-Haarschnitte sind gerade im Trend

2026 bringt eine spannende Mischung aus Retro–Revivals und modernen Klassikern auf die Köpfe der Männer. Ob entspannt und lang oder kurz und präzise: Die aktuellen Haartrends setzen vor allem auf Textur und individuelle Konturen. Hier sind die wichtigsten Männer–Haarschnitte, die man jetzt kennen sollte.