Mode-Ikone und «Dallas»-Schauspielerin Annabel Schofield ist tot

Melissa Richardson, die ehemalige Inhaberin der Londoner Agentur Take Two, sagte laut dem Magazin in einem Statement über Annabel Schofield: «Wir liebten sie, weil sie witzig, authentisch, schön und bodenständig war. Sie hat sich nie von dem süssen kleinen 17–jährigen walisischen Mädchen wegverändert, das ich damals kennengelernt habe.» Weiter erklärte sie über die Verstorbene: «Sie war aufrichtig loyal, fürsorglich und vor allem eine umwerfende Schönheit. Sie beherrschte ihr Handwerk. Sie war die Beste.»