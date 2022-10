Mode-Trend 2022: Lammfell-Jacken für kalte Herbsttage

Lammfell-Jacke zum femininen Strickkleid

Ein Shearling Coat (englisch für Lammfell-Mantel) schreit geradezu nach Hippie-Feeling. Um den Boho-Vibe in die Moderne zu übersetzen, braucht es ein wenig Styling-Geschick. Um den Look stimmig zu gestalten, ist es unter anderem wichtig, die Farb-Nuancen der einzelnen Kleidungsstücke gut aufeinander abzustimmen. Als Basis des Outfits dient zum Beispiel ein Midi-Kleid in Cremeweiss aus feinem Strick, das mit den Fell-Einsätzen der Jacke harmoniert. Das glatte Leder des Mantels in Cognac-Farben rundet den Look ab, die braune Farbnuance kann bei der Wahl der Schuhe wieder aufgegriffen werden. Besonders gut passen zum Look Stiefel mit Absatz und hohem Schaft.