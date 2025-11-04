Model Amber Valletta huldigt Donatella in ikonischem Versace-Kleid

J.Lo machte das Versace–Kleid weltberühmt und sorgte für eine Internet–Revolution

Berühmtheit erlangte der Look aus grün–blauem Chiffon mit tropischem Blattmuster und einem Ausschnitt fast bis zum Bauchnabel, als Jennifer Lopez (56) das Kleid zu den Grammy Awards 2000 trug. Die Nachfrage nach Bildern war so gross, dass Millionen Menschen online danach suchten – ohne Erfolg. Das Ergebnis: Google Images wurde entwickelt. Damit sorgte das Kleid für einen technologischen Meilenstein.