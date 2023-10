Model Bella Hadid turtelnd mit Reitstar gesichtet

Adan Banuelos ist in der Reiterbranche ein Star. Er wurde 2017 als einer der jüngsten Reiter in die Riders Hall of Fame der National Cutting Horse Association aufgenommen. Laut PHC ist er auf «Cutting» spezialisiert – einen Reitwettbewerb, bei dem Pferd und Reiter eine einzelne Kuh erfolgreich aus ihrer Herde trennen und isolieren müssen. Aber auch bei anderen «Roping– und Cow–Horse–Events» war er erfolgreich. Er wurde 2018, 2020, 2021 und 2022 zum führenden Open Rider der NCHA ernannt und verfügt laut der Website seiner Familie über ein Nettovermögen von über 6 Millionen US–Dollar. Er ist der Sohn des Champion–Reiters Ascension Banuelos, der im Alter von nur 13 Jahren aus Mexiko in die Vereinigten Staaten einwanderte und später erfolgreich wurde.