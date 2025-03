Model-Debüt seiner Tochter: Liev Schreiber sauer wegen Nepo-Kritik

«Ich verschwende keinen Gedanken an die Hater», so Schreiber. «Ich werde es euch erklären: Was wäre, wenn Sie ein professioneller Schauspieler wären, und Ihre Kinder würden sich dazu entscheiden, dass sie etwas auf dieser Welt machen möchten? Können sie sich aussuchen, was Sie vorher getan haben?»