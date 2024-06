Model und Moderatorin Angelina Kirsch trauert um ihren Vater

«Danke!»

Am Schluss bedankt sie sich noch bei ihrem Vater, der am 27. September 77 Jahre alt geworden wäre. «Danke für die Zeit, Danke für das Leben, Danke für deine Liebe, deinen Glauben an mich, dein Lachen und deine Witze», so Kirsch. «Ich hab Dich lieb und mein Herz schreit, weil ich dich so sehr vermisse», heisst es in ihrem liebevollen Post. «Endlose Liebe» und das Band zwischen ihnen bleibe.