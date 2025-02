Model Winnie Harlow verkündet Verlobung

Prominente gratulieren

Neben zahlreichen Fans meldeten sich auch Stars zu Wort und drückten in den Kommentaren ihre Glückwünsche aus. «Oh Süsse, ich freue mich so für euch beide!», schrieb etwa Schauspielerin Keke Palmer (31), während ihre Kollegin Chloe Bailey (26) mit einem begeisterten «Yayyyy» sowie einigen Feuer– und Herzaugen–Emojis gratulierte. Sängerin Julia Michaels (31) hinterliess ein «Herzlichen Glückwunsch» in der Kommentarspalte.