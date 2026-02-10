Moderations-Debüt bei «Reality Queens»: So tickt Twenty4Tim

Nicht ohne Kontroversen

Twenty4Tim hält ständig das Handy drauf. Ob allein Zuhause, mit seinen Eltern, die inzwischen selbst Influencer sind, oder Freunden – immer filmt er mit. Kein Wunder, dass da die Karriere nicht ohne Schrammen verläuft: 2021 geriet er in die Kritik, als er während der verheerenden Flutkatastrophe im Ahrtal zwischen Fotos vom Hochwasser Werbeanzeigen schaltete. Ihm wurde vorgeworfen, die Tragödie für Klicks auszunutzen. Der Skandal verfolge ihn bis heute, erklärte er 2024 im Dschungelcamp. «Ich gehe fast immer mit Security aus dem Haus, weil der Hass nicht nur online bleibt bei mir, sondern er auch in die Realität umgeswitcht wird.»