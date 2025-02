Moderationsteam für «Big Brother - Die Show» steht fest

Zum Auftakt live in Sat.1

Den Startschuss für die neue «Big Brother»–Staffel gibt es bereits am 24. Februar um 23:25 Uhr in Sat.1 zu sehen. In «Big Brother – Der Einzug» begleiten Melissa Khalaj und Jochen Bendel das erste Aufeinandertreffen der Bewohnerinnen und Bewohner. «Wer erobert auf Anhieb die Zuschauerherzen? Und wer fährt schon am ersten Tag die Krallen aus?», kündigt der Sender die grossen Fragen der Auftaktshow an.