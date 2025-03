Moderatorin Angelina Kirsch präsentiert erstmals ihren Verlobten

Bislang hielt Angelina Kirsch (36) ihren Verlobten weitestgehend geheim, doch jetzt hat sie ihn der Öffentlichkeit präsentiert. In der neuen Ausgabe des «Bunte»–Magazins ist ihr Partner erstmals zu sehen. Darin enthüllte sie auch den Namen des Mannes, mit dem sie sich dem Interview zufolge im Dezember 2024 verlobte. Daniel (41) heisst ihr baldiger Ehegatte. Fotos zeigen die beiden lächelnd in Abendgarderobe und gut gelaunt in warmer Kleidung am Strand. Auch ein Bild des Antrags, der im Planetarium Kiel stattfand, veröffentlichte das Magazin.