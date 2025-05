Moderatorin Arabella Kiesbauer ist «selbst eine Drama-Queen»

Sie begeisterte in den 90ern mit ihrer Talkshow «Arabella» ein Millionenpublikum, jetzt feiert Arabella Kiesbauer (56) ihr grosses Comeback im deutschen Fernsehen. Ab dem 7. Mai übernimmt die Moderationslegende bei «Kampf der Realitystars» (mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLzwei, eine Woche vorab bei RTL+) das Zepter von Cathy Hummels (37). In Thailand trifft sie auf Kandidaten wie die Schauspieler Stephen Dürr und Anouschka Renzi, Fussballstar Ailton und Drama–Garant Can Kaplan, die alle auf die Nachfolge von Vorjahressieger Calvin Kleinen hoffen.