Moderatorin Eva Imhof erinnert an Miriam Pielhaus 50. Geburtstag

Zum ersten Todestag 2017 hatte Imhof einen posthumen Brief an ihre Freundin auf Facebook veröffentlicht, der ein rührendes Erlebnis schilderte. «Letzte Woche war Fest in unserem Viertel. Da standen wir letztes Jahr noch gemeinsam. Ich habe mich dieses Mal dabei ertappt, wie ich auf Dein Haus schaue und mir ein ‹Ach Miri› entfährt. Erschrocken habe ich mich umgesehen, aber keiner hat etwas gemerkt. In dem Moment fängt die Band an zu spielen: ‹Somewhere over the rainbow› in der Version von Louis Armstrong...»