Moderatorin Katja Burkard trauert um ihre Mutter

Katja Burkard bewunderte die Stärke ihrer Mutter

Weiter erklärte die RTL–Moderatorin in ihrem Posting: «Wir haben uns oft gefragt, woher du diese Kraft genommen hast, jeder Krankheit die Stirn zu bieten. Du hast alles überstanden. Weil du leben wolltest. Und deshalb bist du stolze 92 Jahre alt geworden.» Jetzt sei ihre Mutter erlöst und habe Frieden, trotzdem sei sie «bei uns in unseren Herzen. Wir werden dich nie vergessen und dich weiter lieben.»