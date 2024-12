Moderatorin Lola Weippert: «Verletzte Menschen verletzen Menschen»

Sexy, flippig, gut gelaunt – so kennen TV–Zuschauerinnen und –Zuschauer Lola Weippert (28). Dass hinter ihrer Lebensenergie auch eine ADHS–Diagnose steckt, hat Weippert bereits vor einem Jahr offengelegt. Doch was Fans an ihr lieben, ruft regelmässig auch Internet–Hater auf den Plan. Jetzt sprach die erfolgreiche TV–Moderatorin ganz offen über die Verletzungen, die sie schon seit ihrer Kindheit in ihrer Seele trägt.