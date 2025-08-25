Moderatorin Lola Weippert: Zwangspause wegen Hirnhautentzündung

«Ohne unsere Gesundheit ist alles nichts»

«Mein Arzt meinte, dass bei einem Patienten von ihm eine Hirnhautentzündung um 11 Uhr morgens diagnostiziert wurde und um 13 Uhr war er tot. Dementsprechend schnell musste ich die Bremse ziehen und alles absagen», schreibt Weippert weiter. Für sie war es der erste stationäre Aufenthalt in einem Krankenhaus: «Ich hatte richtig Schiss, weil man einfach nicht weiss, wie das der Körper packt».