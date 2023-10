Moderatorin Mareile Höppner: Ein Stalker verfolgte sie über Jahre

Mareile Höppner (46) ist von einem Stalker in Angst versetzt worden. Das erzählt die Moderatorin in einem Interview mit «Bild». Dort sagte sie: «Ich hatte vor Jahren einen Stalker. Das Stalking ging über Jahre, sogar so weit, dass er mir vermeintlich vergiftetes Essen geschickt hat und ich mit Wachschutz zu meinem Auto laufen musste. Das war furchtbar.» Damals sei sie Ende 20 gewesen und habe bei RTL gearbeitet. «Der Sender hat mir dann Security zur Seite gestellt.»