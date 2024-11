Moderatorin Nova Meierhenrich macht Beziehung öffentlich

Nova Meierhenrich (50) schwebt offenbar auf Wolke sieben – und das nicht erst seit gestern. Die Moderatorin und Schauspielerin verrät laut einer Vorabmeldung im Interview für die neue Ausgabe der «Gala», dass sie in einer Beziehung mit dem dänischen Koch Brian Bojsen (52) ist. Ihn kennt man unter anderem als Juror aus der ZDF–Sendung «Die Küchenschlacht». In Meierhenrichs Heimat Hamburg betreibe der demnach zweifache Vater ein Hausboot–Restaurant in der Hafencity.