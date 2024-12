«Modern Family»: Judy Greer lehnte Vorsprechen für Hauptrolle ab

Greer wollte nicht nur die Mutter sein

Zu dieser Zeit habe sie erstmals Mütter gespielt, erzählte sie im Gespräch mit Jesse Tyler Ferguson (49), der in der Serie Mitchell Pritchett verkörperte. Im Gegensatz zu Filmen würde Greer als Person mit Kindern in einer Serie nur als Mutter gesehen werden, merkte sie an. «In einem Film sehen die Leute das und vergessen es dann», erklärte sie. Zudem hätte sie damals in ihrem realen Leben noch nicht an Kinder gedacht.