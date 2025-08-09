«Modern Family»-Star Aubrey Anderson-Emmons ändert seinen Namen

Von der Schauspielerei zur Musik

Der Namenswechsel ist dabei mehr als nur kosmetischer Natur. Anderson wollte bewusst einen symbolischen Neuanfang markieren: «Ich wollte mich verändern und den Leuten eine neue Seite von mir zeigen. Und ich wollte einen Raum schaffen, der speziell nur für die Musik da ist.» Im Mai veröffentlichte sie bereits die erste Single «Telephones and Traffic» aus ihrer EP.