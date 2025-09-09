«Modern Family»-Star Eric Stonestreet hat geheiratet

Eric Stonestreet (54) ist unter der Haube. Der «Modern Family»–Star hat heute nicht nur seinen Geburtstag, sondern auch seine Hochzeit gefeiert. Dies verriet der Schauspieler seinen Followern via Instagram. «Es ist mein Geburtstag und ratet mal, was ich bekommen habe», schrieb er zu einem Foto von sich. Wer zum nächsten Bild in der Galerie klickte, erfuhr die Auflösung. «Ich habe geheiratet!», schrieb Stonestreet gross über ein Bild, das ihn und seine Frau Lindsay Schweitzer im Hochzeitsoutfit zeigt. Darauf folgen weitere Fotos des Brautpaars.
Eric Stonestreet und Lindsay Schweitzer hatten sich 2021 verlobt. Der Schauspieler lernte die Kinderkrankenschwester angeblich 2016 bei einem Charity–Event in einem Kinderkrankenhaus in seiner Heimatstadt Kansas City kennen.
Jesse Tyler Ferguson reagiert
Jesse Tyler Ferguson (49) hat auf den Instagram–Post seines «Modern Family»–Kollegen reagiert. Ferguson und Stonestreet spielten in der Sitcom das Ehepaar Mitch und Cam. «Von allen Zweitehen ist das meine liebste», scherzte Mitch–Darsteller Ferguson. Dann gratulierte er dem Paar ernsthafter. «Ich liebe euch beide! Ich freue mich so für euch!!!», schrieb der Darsteller.
Viele Follower griffen den Gag ebenfalls auf. «Kommt Mitch damit klar?», fragte ein Fan, andere posteten GIFs eines enttäuschten Jesse Tyler Ferguson.