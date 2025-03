«Modern Family»-Star Eric Stonestreet: Rolle in «Dexter: Resurrection»

Starbesetzung für die «Dexter»–Fortsetzung

Eric Stonestreet reiht sich in eine Liste von namhaften Schauspielern ein, die für «Dexter: Resurrection» verpflichtet wurden. Neben Michael C. Hall, der in seine ikonische Rolle als Dexter Morgan zurückkehrt, werden auch Neil Patrick Harris und Krysten Ritter als mutmassliche Serienkiller zu sehen sein. Ausserdem sind Uma Thurman und Peter Dinklage sowie Darsteller aus der ursprünglichen «Dexter»–Reihe, darunter Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar und Jack Alcott, dabei.